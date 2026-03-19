Iran, Macron: "Questa escalation è sconsiderata"

Il presidente francese Emmanuel Macron, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, ha denunciato quella che ha definito “un’escalation sconsiderata” in Medioriente. “Ho avuto modo di parlare con il presidente Trump ed è stato lui stesso a chiedere la cessazione di tutti questi bombardamenti e attacchi contro le infrastrutture civili, contro gli impianti di gas, petrolio, ma anche idrici”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo. “Sosteniamo l’idea di una moratoria sugli attacchi contro le infrastrutture civili e i civili in questo conflitto”, ha proseguito Macron, che ha anche chiesto una tregua durante il mese sacro per l’Islam del Ramadan: “I combattimenti dovrebbero cessare per alcuni giorni per cercare di dare un’altra possibilità ai negoziati”.