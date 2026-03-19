Epidemia di meningite in Inghilterra, 27 casi e due morti

Non si arresta il focolaio di meningite che sta interessando l’area del Kent nel sud-est dell’Inghilterra. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) ha dichiarato in un comunicato che 15 casi sono stati confermati in laboratorio mentre 12 sono “sotto indagine” portando il totale a 27. Al momento le vittime sono due. “Quello che abbiamo visto è una rapida diffusione di una portata mai vista prima, ed è per questo che abbiamo reagito molto velocemente”, ha affermato alla Bbc il ministro della Salute, Wes Streeting, specificando però che il rischio di una diffusione in tutto il Paese è “estremamente basso”.

Dove si trova il focolaio di meningite in Inghilterra

Il focolaio di meningite nel sud-est dell’Inghilterra ha causato la morte di uno studente universitario e di un alunno di una scuola vicina. La maggior parte dei casi segnalati è collegata all’Università del Kent, nella storica città dove si trova la cattedrale di Canterbury. Agli studenti, molti dei quali sono tornati a casa per le vacanze di fine semestre, sono stati offerti antibiotici e un vaccino contro il ceppo identificato come fonte dell’epidemia.

La meningite è una malattia rara nel Regno Unito, con circa 350 casi all’anno, ma può diffondersi in comunità molto vicine, come i dormitori universitari. Gli esperti hanno affermato che molte delle persone colpite dall’epidemia hanno frequentato il Club Chemistry a Canterbury dal 5 al 7 marzo. Ai medici di tutto il Paese è stato chiesto di prescrivere antibiotici a chiunque abbia visitato il locale notturno in quelle date, oltre che agli studenti dell’Università del Kent.