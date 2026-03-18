Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg: raffiche di vento fino a 130 km/h

Una cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera. Le cause dell’incidente non sono ancora chiarite, ma nella zona si registravano forti raffiche di vento. Secondo le prime ricostruzioni e i video diffusi da testimoni, la cabina si sarebbe staccata e avrebbe iniziato a rotolare lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte. Come riporta Blick, in alcune immagini si vedono persone correre verso il luogo dell’incidente, mentre una foto mostra il trasporto di almeno un ferito da parte dei soccorritori.

Un testimone ha riferito che i soccorsi hanno tentato di rianimare una persona per circa 30 minuti, parlando di una scena “scioccante”. L’uomo ha raccontato che poco prima dell’incidente il vento era molto forte e che “a un certo punto c’è stato uno strappo, il cavo si è mosso e la cabina è precipitata”.

La società che gestisce le funivie della zona ha confermato l’incidente senza fornire dettagli su eventuali passeggeri a bordo. Anche la polizia del Canton Nidvaldo ha confermato l’accaduto, precisando che l’area è difficile da raggiungere e che sono in corso verifiche. Un elicottero è stato inviato sul posto per supportare le operazioni di soccorso. L’incidente ha coinvolto la linea Xpress Trübsee-Stand, attualmente chiusa. Nel comprensorio del Titlis risultano sospesi quasi tutti gli impianti. Secondo i dati di MeteoSvizzera, nella regione si registravano raffiche di vento fino a oltre 80 km/h, con punte fino a 130 km/h nelle zone più esposte, un elemento che potrebbe aver contribuito all’incidente.