Iran, la nazionale di calcio femminile è rientrata a Teheran

Mercoledì, al valico di frontiera di Bazargan, tra la Turchia e l’Iran, le giocatrici della nazionale femminile iraniana di calcio sono state accolte con corone di fiori e musica festosa dopo le lunghe settimane rimaste bloccate lontano da Teheran. La squadra è tornata nella Repubblica Islamica dopo che alcune calciatrici avevano chiesto asilo in Australia. Sempre nella giornata di oggi, 18 marzo, i media iraniani hanno diffuso le immagini delle giocatrici atterrate in Turchia, dove hanno preso un autobus per il confine. La squadra è stata eliminata dalla Coppa d’Asia lo scorso 8 marzo ed è stata ospitata per giorni in Australia, prima di fare scalo in più aeroporti per rientrare in patria.