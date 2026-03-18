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mercoledì 18 marzo 2026

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Iran, in migliaia ai funerali di Ali Larijani e Soleimani

Iran, in migliaia ai funerali di Ali Larijani e Soleimani
18 marzo 2026, Iran, Teheran: La folla durante i funerali del segretario generale del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, Ali Larijani. Foto di: Stringer/picture-alliance/dpa/AP Images
LaPresse
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Migliaia di iraniani si sono radunati a Teheran per partecipare ai funerali di Ali Larijani, alto funzionario della sicurezza del regime ucciso dagli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti. Le centinaia di partecipanti alla funzione si sono accalcate lungo il percorso del corteo funebre mentre la salma di Larijani e di suo figlio, anch’egli ucciso in un raid israeliano, sfilavano su un camion decorato con immagini dei defunti. La gente sventolava bandiere iraniane al funerale.

Sempre oggi a Teheran si celebra anche il funerale di Gholamreza Soleimani, capo delle forze paramilitari Basij, anche lui ucciso nel raid israeliano che ha provocato la morte di Larijani. Il corteo funebre si snoda da Piazza della Rivoluzione di Teheran, verso il Monumento all’Ascensione dei Martiri di Teheran. Ali Larijani dovrebbe essere sepolto nella città di Qom, mentre Soleimani sarà trasferito a Shahrekord per la sepoltura. 

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