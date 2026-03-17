Iran, Trump: "Un ex presidente Usa mi ha detto che avrebbe voluto fare lui intervento"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che un ex presidente gli avrebbe recentemente confidato di aver rimpianto di non aver intrapreso azioni contro l’Iran durante il suo mandato alla Casa Bianca. “Ho parlato con un certo presidente, che mi piace, in realtà un ex presidente. Mi ha detto: ‘Vorrei averlo fatto io‘. Ma non l’ha fatto. Io lo sto facendo”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. “Non voglio metterlo in imbarazzo. Sarebbe molto dannoso per la sua carriera, anche se non ha una carriera“, ha aggiunto il tycoon.