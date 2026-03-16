Iran, Trump: "Basta una parola e oleodotti Kharg saranno distrutti"

“Abbiamo attaccato l’isola di Kharg e abbiamo distrutto praticamente tutto, a parte l’area in cui abbiamo lasciato gli oleodotti intatti“, ma “potrebbe andare anche diversamente, basta dire una parola e questi oleodotti saranno distrutti”. È la minaccia fatta dal presidente Usa Donald Trump, che ha rimarcato i colpi inflitti dai propri militari contro l’Iran. Inoltre, a proposito della sua richiesta fatta agli alleati di inviare navi da guerra per aiutare Washington a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato che “alcuni Paesi sono molto entusiasti, altri no”. Il capo della Casa Bianca non ha specificato a quali Stati ha rivolto il proprio invito, ma ha definito l’Iran una “tigre di carta” di cui gli altri Paesi non devono avere timore.