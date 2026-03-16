Ucraina, Kallas: "Allentare sanzioni a Russia pericoloso precedente"

“E’ importante che la tensione in Medio Oriente non distolga l’attenzione dall’Ucraina, che la situazione lì non si affievolisca. L’allentamento delle sanzioni sul petrolio contro la Russia da parte nostra rappresenta un pericoloso precedente, perché in questo momento abbiamo bisogno che abbiano meno fondi per finanziare la guerra, non di più. E ovviamente, la chiusura dello Stretto di Hormuz è un ulteriore vantaggio per la Russia, che può così finanziare questo conflitto. Quindi dobbiamo assolutamente fare di più su questo”. Lo dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.