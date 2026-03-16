Ucraina, attacco di droni su Kiev: esplosioni udite in città – La diretta

Non si ferma la guerra in Ucraina. Oggi, 16 marzo, sono stati avvistati droni russi nello spazio aereo di Kiev e le forze di difesa aerea stanno lavorando per abbatterli. “Ci sono droni ostili vicino alla capitale. Rimanete nei rifugi fino alla fine della giornata”, hanno avvertito le autorità. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha chiarito che le forze di difesa aerea sono operative nel quartiere di Obolonsky. Lo riporta Rbc-Ucraina. I resti di un drone sono precipitati nel centro della capitale e si sono udite esplosioni.

La guerra in Ucraina – Tutte le notizie di oggi, 16 marzo Inizio diretta: 16/03/26 09:40 Fine diretta: 16/03/26 23:00