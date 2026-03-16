Ucraina, attacco di droni su Kiev: esplosioni udite in città – La diretta

Non si ferma la guerra in Ucraina. Oggi, 16 marzo, sono stati avvistati droni russi nello spazio aereo di Kiev e le forze di difesa aerea stanno lavorando per abbatterli. “Ci sono droni ostili vicino alla capitale. Rimanete nei rifugi fino alla fine della giornata”, hanno avvertito le autorità. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha chiarito che le forze di difesa aerea sono operative nel quartiere di Obolonsky. Lo riporta Rbc-Ucraina. I resti di un drone sono precipitati nel centro della capitale e si sono udite esplosioni.
“È molto semplice: finché saremo sotto blocco petrolifero, non accetteremo questa decisione”, di dare il via libera al prestito di 90 miliardi per l’Ucraina. Lo dice il ministro degli Affari esteri ungherese, Péter Szijjartó, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles.
Al Consiglio Affari generali di domani, “prevediamo due incontri informali a colazione, uno con l’Ucraina e l’altro con la Moldova. Ci sono tre cluster che saranno assegnati ai nostri amici ucraini e che fanno parte del cosiddetto “front loading”, che si continuerà finché uno Stato membro manterrà delle riserve su questa parte. C’è molto sostegno dall’esterno della presidenza cipriota, ma non ci sono discussioni sul disaccoppiamento dei processi di Ucraina e Moldova, almeno per ora. Ucraina e Moldova continueranno in questo modo, finché non potremo aprire ufficialmente i cluster”. Lo riferisce una funzionaria Ue in vista della riunione del Consiglio Affari generali di domani.
“In questo momento in Libano abbiamo una situazione che è una vergogna per l’umanità: quasi un milione di sfollati, il rischio di un’invasione di terra da parte di Israele in un Paese sovrano, che sarebbe un errore enorme, attacchi contro una forza di pace dell’Onu a cui partecipa il contingente spagnolo” e “una violazione sistematica del diritto internazionale umanitario”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares arrivando al Consiglio Affari esteri dell’Ue a Bruxelles.
“Togliere le sanzioni” per la guerra in Ucraina “è un errore”, “non è il momento di allentare la pressione sulla Russia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares arrivando al Consiglio Affari esteri dell’Ue a Bruxelles.
Alcuni video che circolano sui social mostrano detriti di un drone Shahed abbattuto a Kiev, che sarebbero caduti vicino al Monumento all’Indipendenza in Piazza Maidan. Lo riporta il Kyiv Post. Il capo dell’Amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko, ha affermato che parte di un drone è precipitata in un’area aperta nel distretto di Solomyanskyi, mentre nel distretto di Svyatoshynskyi i detriti sono caduti in una zona non residenziale, incendiando l’erba secca.
“Auspichiamo ardentemente che si possa raggiungere un accordo sul prestito di 90 miliardi di euro che proteggerà l’Ucraina da eventuali difficoltà finanziarie per i prossimi due anni. E poi c’è la pressione su Vladimir Putin. Lo scorso fine settimana, senza incidenti, sono state rinnovate le 2.600 sanzioni imposte dall’inizio della guerra di aggressione russa in Ucraina”. Lo dice il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri.
“E oggi, a Bruxelles, a queste 2.600 sanzioni esistenti si sono aggiunte nove nuove designazioni di criminali di guerra responsabili del massacro di Butcha, di cui tra pochi giorni commemoreremo il quarto anniversario. A queste 2.600 sanzioni si aggiungono anche quattro sanzioni contro propagandisti del Cremlino, tra cui un franco-russo, Adrien Bocquet, un vero e proprio reclutatore di combattenti stranieri in Ucraina, responsabile di aver glorificato crimini di guerra e di aver condotto campagne di disinformazione in Europa e in Africa”, aggiunge.
“Nonostante la situazione esplosiva in Medioriente, l’Ucraina resta la priorità numero uno per la sicurezza europea. Per quanto riguarda i 90 miliardi di euro, non è accettabile che continuino a essere tenuti in ostaggio. Come Unione Europea abbiamo deciso congiuntamente di sostenere Ucraina. Chi blocca questo processo contrariamente agli accordi fa il gioco della Russia. Non è solo una violazione della parola data, è profondamente anti-europeo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue.
“Vediamo che quando i prezzi del petrolio e del gas aumentano, questo riempie anche le casse della guerra russa. Per questo motivo la Germania e l’Unione Europea sostengono le sanzioni energetiche contro la Russia e vogliono ridurre ulteriormente le entrate russe con altre misure. Allentare le sanzioni ora sarebbe decisamente la strada sbagliata”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue.
A seguito di un attacco russo a Zaporizhzhia, in Ucraina, una donna è rimasta uccisa e altre due sono rimaste ferite. Il capo dell’amministrazione locale, Ivan Fedorov, ha osservato che il nemico ha attaccato una zona residenziale di Zaporizhzhia con dei droni. In seguito ha aggiunto che una ragazza di 16 anni è rimasta intrappolata sotto le macerie di una casa distrutta. Lo riporta Ukrinform.
“Ho avuto un incontro stamattina con gli ucraini, stanno lavorando al massimo delle loro possibilità per riparare l’oleodotto” Druzhba. Lo dice il commissario Ue all’Energia, Dan Jorgensen, al suo arrivo al Consiglio Ue Energia, rispondendo a una domanda sulla necessità di riformare il funzionamento del mercato elettrico.
“Facciamo tutto il possibile per diversificare il nostro approvvigionamento energetico. Tornare alla fornitura di gas dalla Russia significherebbe ritornare a una situazione assolutamente insicura e sostenere chi ha scatenato la guerra. Per noi questo non è un’opzione”. Lo ha detto la ministra dell’Economia tedesca, Katherina Reiche, al suo arrivo al Consiglio Ue Energia.
“E’ importante che la tensione in Medio Oriente non distolga l’attenzione dall’Ucraina, che la situazione lì non si affievolisca. L’allentamento delle sanzioni sul petrolio contro la Russia da parte nostra rappresenta un pericoloso precedente, perché in questo momento abbiamo bisogno che abbiano meno fondi per finanziare la guerra, non di più. E ovviamente, la chiusura dello Stretto di Hormuz è un ulteriore vantaggio per la Russia, che può così finanziare questo conflitto. Quindi dobbiamo assolutamente fare di più su questo”. Lo dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.
Tra gli argomenti di cui si discuterà “c’è anche il divieto di ingresso nell’Unione europea per i combattenti russi. Non possiamo permettere che criminali di guerra entrino nell’Unione Europea, si godano ciò che abbiamo, le vacanze al sole e operino nelle nostre capitali. Non è così che si dovrebbe fare. Dovremmo vietare l’ingresso e dire che non sono i benvenuti e che non sarà più possibile viaggiare in Europa”. Lo dice il ministro degli Affari esteri lituano, Kestutis Budrys, arrivando al Consiglio Affari esteri a Bruxelles.