Libano, gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israeliani

Gli escavatori nella periferia sud di Beirut hanno iniziato a rimuovere i detriti dopo gli attacchi israeliani. Lunedì l’esercito israeliano ha dichiarato che sta colpendo altre infrastrutture di Hezbollah nella capitale del Libano. Qualche istante prima dell’annuncio, una potente esplosione ha colpito la periferia meridionale di Beirut. Non ci sono notizie immediate di vittime. L’esercito israeliano aveva emesso ordini di evacuazione per quasi la totalità dei quartieri di Beirut e del Libano meridionale, lasciando 850.000 sfollati.