Cuba, blackout in tutta l’isola

In tutta l’isola di Cuba è in corso un nuovo blackout. Ne hanno dato notizia le autorità cubane. Nel Paese, che conta 11 milioni di abitanti, si stanno aggravando la crisi energetica e quella economica. Il ministero dell’Energia e delle Miniere ha segnalato una “completa interruzione” del sistema elettrico nazionale e ha dichiarato di aver avviato un’indagine.

Cuba non riceve forniture di petrolio da oltre tre mesi

Venerdì il presidente Miguel Díaz-Canel ha avvertito che l’isola non riceve forniture di petrolio da più di tre mesi e che sta andando avanti grazie all’energia solare, al gas naturale e alle centrali termoelettriche. Una massiccia interruzione di corrente avvenuta più di una settimana fa ha colpito la parte occidentale dell’isola, lasciando milioni di persone senza elettricità. Cuba ha attribuito le proprie difficoltà al blocco energetico imposto dagli Stati Uniti.

Le minacce di Trump

A gennaio il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di imporre dazi doganali a qualsiasi Paese che avesse venduto o fornito petrolio all’isola. Lunedì, invece, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha affermato che “Cuba vuole raggiungere un accordo“. “Penso che molto presto lo raggiungeremo o faremo ciò che dobbiamo fare”. “Stiamo parlando con Cuba, ma prima ci occuperemo dell’Iran”, ha dichiarato il tycoon.