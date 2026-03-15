St Patrick’s Day 2026, a Madrid in migliaia per strada tra sfilate e balli in maschera

Migliaia di festanti hanno assistito sabato alla parata del St Patrick’s Day a Madrid, con bande tradizionali, ballerini in costume e artisti. Settecento zampognari e 1.300 partecipanti hanno inondato le strade della capitale spagnola celebrando la cultura e la musica celtica. La sfilata faceva parte della IV Settimana dell’Irlanda di Madrid, un’iniziativa culturale promossa da Tourism Ireland, e continuerà fino a martedì prossimo in onore del santo patrono d’Irlanda. Il giorno di San Patrizio, che si celebra ogni anno il 17 marzo, è ampiamente festeggiato dalle comunità irlandesi in molte città fuori di tutto il mondo.