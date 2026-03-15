Iraq, a Najaf i funerali per i membri di Kataib Hezbollah uccisi in un attacco aereo

Centinaia di persone in lutto hanno partecipato alla cerimonia funebre, nella città irachena di Najaf, di due membri di Kataib Hezbollah uccisi in un attacco aereo su Baghdad. Il raid ha colpito una casa nella capitale irachena sabato mattina, uccidendo almeno due persone e ferendone altre due, secondo fonti affiliate ai gruppi armati del paese sostenuti dall’Iran. Lo scoppio è avvenuto nel quartiere Karrada, una vivace zona residenziale della capitale. In una dichiarazione, l’esercito iracheno ha condannato l’offensiva come “una palese violazione di tutti i valori umanitari e un disprezzo per le convenzioni internazionali”. L’attacco è avvenuto poco prima che un raid colpisse il complesso dell’ambasciata americana a Baghdad.