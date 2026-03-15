Iran, Tajani: “Valutiamo il taglio delle accise compensato dall’aumento dell’Iva”

“Per quanto riguarda gli aspetti economici del conflitto nel Golfo io credo che si debba valutare attentamente come intervenire per impedire che i danni prodotti soprattutto a Hormuz ricadano sui cittadini italiani. Dobbiamo valutare come intervenire sulle accise e mi pare che ci sia un dibattito aperto per far sì che il costo dell’energia sia contenuto. Ci può essere un taglio delle accise compensato dall’aumento dell’Iva perché aumentano i prezzi. Potrebbe essere un’idea sulla quale ragionare. Stiamo lavorando per trovare risposte concrete ai cittadini che non meritano di pagare per colpe che non hanno”. Sono le parole del ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a margine dell’evento “Tg2 – 50 anni di notizie”, al Maxxi di Roma.