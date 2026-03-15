Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo”

“È motivo di grande preoccupazione la situazione in Libano. Auspico cammini di dialogo che possano sostenere le autorità del Paese nell’implementare soluzioni durature alla grave situazione in corso per il bene comune di tutti i libanesi”. Così Papa Leone XIV dopo l’Angelus in Piazza San Pietro. “Mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto. Cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo. La violenza non potrà mai portare alla giustizia alla stabilità e alla pace che i popoli attendono”, ha aggiunto il Papa.