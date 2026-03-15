Droni sull'Iraq, il racconto di un residente a Erbil: "Stanno prendendo di mira civili innocenti"

Gli abitanti di Lajan, un villaggio vicino a Erbil, in Iraq, hanno paura da quando un drone ha colpito la vicina raffineria di Lanaz, costringendoli ad abbandonare le loro case. “I luoghi che sono stati presi di mira non sono basi militari né edifici governativi, si tratta esclusivamente di civili innocenti. E’ proprio questo villaggio che hanno preso di mira. In questo posto non c’è una sola base militare”, ha detto Sami Othman. Si ritiene che il drone sia stato lanciato da milizie irachene sostenute dall’Iran. L’offensiva rientra nel conflitto mediorientale tra Israele, Stati Uniti e Repubblica islamica. Dall’inizio della guerra Erbil sarebbe stata oggetto di quasi 300 attacchi.