Iran, Idf: oltre 200 attacchi aerei in 24 ore, colpiti siti armi e sistemi di difesa – La diretta

Non si ferma l’offensiva sull’Iran. L’aeronautica israeliana ha colpito oltre 200 obiettivi nell’Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore, secondo quanto dichiarato dalle forze armate. Lo riporta The Times of Israel.
L’Idf afferma che tra gli obiettivi figuravano lancia missili balistici, sistemi di difesa aerea e siti di produzione di armi.
Decine di velivoli dell’aeronautica israeliana hanno sganciato numerose bombe sugli obiettivi, aggiunge l’esercito, allegando filmati che mostrano alcuni degli attacchi.
Due persone sono morte in Oman in seguito all’abbattimento di un drone nella provincia di Sohar. Lo riporta l’agenzia di stampa statale omanita, citata da Al Jazeera, secondo cui il drone è precipitato nella zona industriale di al-Awahi, causando feriti e la morte di due lavoratori stranieri.
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di aver condotto nella notte un attacco che ha colpito e ucciso un membro di Hezbollah a Beirut.
Un aereo cisterna per il rifornimento Usa è precipitato nell’Iraq occidentale. Lo ha annunciato l’esercito statunitense, aggiungendo che l’incidente “non è dovuto a fuoco nemico né a fuoco amico” e senza specificare se membri delle forze armate statunitensi siano morti o rimasti feriti nello schianto. “Le operazioni di soccorso sono in corso”, ha affermato il Centcom. “Due velivoli sono stati coinvolti nell’incidente. Uno degli aerei è precipitato nell’Iraq occidentale, mentre il secondo è atterrato in sicurezza. Non si tratta di fuoco nemico né di fuoco amico”, ha aggiunto. Un funzionario statunitense ha riferito a Cnn che a bordo dell’aereo precipitato c’erano cinque militari.
Un soldato francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, spiegando che si tratta del maresciallo Arnaud Frion del 7° battaglione dei cacciatori alpini di Varces. “Alla sua famiglia e ai suoi fratelli d’armi voglio esprimere tutto l’affetto e la solidarietà della nazione”, ha scritto su X Macron. “Diversi nostri militari sono rimasti feriti. La Francia è al loro fianco e accanto ai loro cari. Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l’Isis dal 2015 è inaccettabile. La loro presenza in Iraq rientra nel rigoroso quadro della lotta al terrorismo. La guerra in Iran non può in alcun modo giustificare tali attacchi”, ha aggiunto.
Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran, è “probabilmente vivo”, ma potrebbe essere rimasto ferito durante l’operazione Epic Fury. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a FoxNews. “Penso che sia ferito, ma penso che sia probabilmente vivo in qualche modo”, ha detto Trump. “Li stiamo decimando”, ha aggiunto il presidente Usa. “Li stiamo colpendo più duramente di chiunque altro dalla Seconda guerra mondiale”.
Il Ministero della Difesa saudita afferma che le difese aeree hanno abbattuto altri 10 droni diretti verso le province orientali e centrali del regno, portando il totale a quasi 50 droni entrati nello spazio aereo saudita nell’arco di poche ore.
Il bombardamento rappresenta un numero superiore al solito di minacce aeree per il regno, che ha visto siti come l’ambasciata americana a Riyadh, infrastrutture petrolifere e una base militare che ospita truppe statunitensi prese di mira mentre la guerra che coinvolge l’Iran si è intensificata.