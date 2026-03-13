Iran, Idf: oltre 200 attacchi aerei in 24 ore, colpiti siti armi e sistemi di difesa – La diretta

Non si ferma l’offensiva sull’Iran. L’aeronautica israeliana ha colpito oltre 200 obiettivi nell’Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore, secondo quanto dichiarato dalle forze armate. Lo riporta The Times of Israel.

L’Idf afferma che tra gli obiettivi figuravano lancia missili balistici, sistemi di difesa aerea e siti di produzione di armi.

Decine di velivoli dell’aeronautica israeliana hanno sganciato numerose bombe sugli obiettivi, aggiunge l’esercito, allegando filmati che mostrano alcuni degli attacchi.

La guerra in Iran – Tutte le notizie di oggi, 13 marzo Inizio diretta: 13/03/26 07:20 Fine diretta: 13/03/26 23:30