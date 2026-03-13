Cuba, il presidente Díaz-Canel conferma colloqui con gli Usa per “risolvere divergenze”

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha riferito che L’Avana ha tenuto colloqui con il governo statunitense. E’ la prima volta che il Paese caraibico conferma la notizia dopo che il presidente americano Donald Trump ha più volte affermato che L’Avana vuole un accordo. Il leader cubano ha detto, in un discorso trasmesso in tv, che i colloqui “mirano, attraverso il dialogo, a trovare soluzioni alle divergenze bilaterali tra le due nazioni“. “Alcuni fattori internazionali hanno facilitato questi scambi”, ha aggiunto senza dare ulteriori dettagli né fornendo particolari sui colloqui con Washington.

Il presidente: “Negli ultimi tre mesi non è arrivato petrolio per embargo”

Díaz-Canel ha affermato che negli ultimi tre mesi non sono arrivate spedizioni di petrolio sull’isola, e ha attribuito la colpa al blocco energetico statunitense. Ha spiegato che Cuba si alimenta a gas naturale, energia solare e centrali termoelettriche e che l’esaurimento delle riserve di olio combustibile e gasolio ha costretto alla chiusura di due centrali elettriche e ha limitato la produzione di energia nei parchi solari.La scorsa settimana la regione occidentale di Cuba è stata colpita da un grave blackout, lasciando milioni di persone senza elettricità. Il presidente cubano ha affermato che Cuba, che produce il 40% del suo petrolio, ha generato energia elettrica autonomamente, ma che questa non è stata sufficiente a soddisfare la domanda. Díaz-Canel ha dichiarato che la mancanza di elettricità ha avuto ripercussioni sulle comunicazioni, sull’istruzione e sui trasporti, e che il governo ha dovuto rinviare interventi chirurgici per decine di migliaia di persone. “L’impatto è enorme”, ha affermato il leader. Ha aggiunto che oltre 115 panifici in tutta l’isola sono stati convertiti per funzionare a legna o carbone. Ha inoltre affermato che sono stati installati 955 pannelli solari in abitazioni rurali e centri sociali, e che altri impianti solari entreranno in funzione entro la fine di marzo, aggiungendo 100 megawatt alla rete elettrica cubana, ormai fatiscente. “Nonostante tutti gli sforzi che stiamo compiendo, abbiamo ancora bisogno del petrolio”, ha ammesso. Díaz-Canel ha osservato che anche la produzione è diminuita. “Senza energia, nessun Paese può produrre a livelli normali”, ha detto, “Tutto ciò ha comportato degli aggiustamenti in materia di occupazione”.

L’Avana ha attuato misure di austerità sul carburante

Il mese scorso, Cuba ha implementato misure di austerità per il risparmio di carburante. Díaz-Canel ha dichiarato che lo scopo dei colloqui con gli Usa è quello di individuare “problemi bilaterali che richiedono soluzioni in base alla loro gravità e al loro impatto” e di trovare queste soluzioni. Il presidente ha affermato che l’obiettivo era “determinare la volontà di entrambe le parti di intraprendere azioni concrete a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi. E inoltre, individuare aree di cooperazione per contrastare le minacce e garantire la sicurezza e la pace di entrambe le nazioni, nonché della regione”. Ha affermato che Cuba è disposta a portare avanti il processo sulla base dell’uguaglianza e del rispetto dei sistemi politici dei Paesi e della “sovranità e autodeterminazione” di Cuba.Le spedizioni di petrolio dal Venezuela, di vitale importanza per L?Avana, sono state interrotte dopo l’attacco statunitense al Paese sudamericano e l’arresto dell’allora presidente Nicolas Maduro. Il blackout più recente è stato attribuito a un guasto alla caldaia di una centrale termoelettrica, che ha causato l’interruzione della rete elettrica cubana. Le autorità hanno fatto notare che alcune centrali termoelettriche sono in funzione da oltre trent’anni e ricevono poca manutenzione, dati gli elevati costi. Le sanzioni statunitensi hanno inoltre impedito al governo di acquistare nuove attrezzature e componenti specializzati, affermano i funzionari.