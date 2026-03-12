Gran Bretagna, William e Kate servono dolci ai clienti in un mercato

Il principe William e la principessa del Galles Kate hanno offerto gelati e dolci ai clienti del Borough Market giovedì, dando inizio a una serie di impegni a Londra. Arrivati allo storico mercato alimentare di Southwark, nel centro di Londra, i reali hanno assaggiato il formaggio mentre incontravano un venditore ambulante. Più tardi, hanno servito un crumble di frutta ai clienti di una panetteria: mentre William maneggiava un mestolo, Kate aggiungeva le guarnizioni ed entrambi chiacchieravano con i clienti che acquistavano porzioni del tradizionale dessert britannico.

Durante la visita, Catherine ha anche seguito le indicazioni dei baristi di un chiosco di caffè per preparare una bevanda calda a suo marito, porgendogliela attraverso il bancone del chiosco. “È decaffeinato?”, ha sorriso lui, facendola scoppiare a ridere. “Sembra molto ben fatto. Potrebbero venderlo”.