Ucraina, attaccato uno stabilimento nella regione russa di Bryansk: le immagini dell'esplosione

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha pubblicato il filmato di un attacco a un impianto di microelettronica russo. Missili ucraini hanno colpito martedì la città di Bryansk, nella Russia occidentale, uccidendo almeno sei civili e ferendone 37, ha detto il governatore regionale Alexander Bogomaz. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ai giornalisti che il capo militare ucraino, colonnello generale Oleksandr Syrskyi, gli ha riferito che l’attacco a Bryansk ha colpito un impianto coinvolto nella produzione di sistemi di controllo per tutti i tipi di missili russi. L’esercito ucraino ha dichiarato di aver utilizzato missili da crociera Storm Shadow di fabbricazione britannica per colpire la fabbrica di microchip Kremniy El a Bryansk, uno dei maggiori produttori russi di microelettronica.