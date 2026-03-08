Ucraina, Zelensky: "La Russia sta aiutando l'Iran, all'Europa serve una difesa comune"

Zelensky ha messo in guardia da quella che ha descritto come una crescente coordinazione tra Russia e Iran, citando notizie secondo cui Mosca potrebbe fornire informazioni di intelligence a Teheran per aiutare a colpire le forze statunitensi e che componenti russi sono stati trovati nei missili utilizzati negli attacchi in Medio Oriente. Zelensky ha affermato che gli sforzi di difesa in Europa e in Medio Oriente dovrebbero essere coordinati e ha chiesto un sostegno continuo per rafforzare la capacità dell’Ucraina di respingere gli attacchi.