Messico, i duri addestramenti dei soldati per entrare nelle forze speciali e combattere i cartelli

Sono stati diffusi i video dei soldati dell’esercito messicano che si stanno addestrando per entrare nel Corpo delle Forze Speciali. Nell’ultimo test, i militari hanno dovuto scalare il vulcano Iztaccíhuatl che circonda Città del Messico: un’escursione in salita di 25 chilometri con un carico di oltre 20 chili di attrezzatura fino a una delle vette più alte del Paese. Prima dell’esercitazione, i soldati hanno compiuto un’offerta e un rituale per chiedere il permesso alla montagna di potersi addestrare su di essa.

Le forze speciali messicane sono uno squadrone d’élite dell’esercito che viene comunemente incaricato di combattere i cartelli della droga e le organizzazioni criminali, compresa la recente operazione militare in cui il leader del cartello New Generation, Nemesio Oseguera Cervantes, detto ‘El Mencho‘, è stato ucciso nello stato di Jalisco. Questi soldati si addestrano intensamente per padroneggiare il paracadutismo, il combattimento urbano e per operare nella giungla, in montagna, nel deserto e sott’acqua. L’addestramento delle forze speciali messicane dura fino a otto mesi e viene effettuato in diversi terreni e territori in tutto il Paese.