Iran, attacco missilistico in Bahrein: un morto e diversi feriti a Manama

Il Ministero degli Interni del Bahrein ha riferito che, secondo un primo conteggio, una persona è morta e almeno altre otto sono rimaste ferite in seguito a un attacco, definito “palese”, di origine iraniana che ha colpito un edificio residenziale nella capitale Manama. La vittima è una donna di 29 anni. Un video della TV del Bahrein mostra detriti nelle strade dell’area presa di mira.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, paramedici e polizia del Bahrein. Nelle scorse ore il principe ereditario del Bahrein Salman bin Hamad Al Khaifa ha visitato i feriti all’ospedale di Sitra. Le autorità del Bahrein hanno dichiarato che il Paese ha intercettato 102 missili e 171 droni dall’Iran da quando Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all’Iran.