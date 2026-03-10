Australia, confermato il visto per cinque calciatrici nazionale iraniana

L’Australia ha concesso asilo a cinque giocatrici della squadra femminile di calcio iraniana che si trovavano nel Paese per partecipare alla Coppa d’Asia. Le donne sono state trasportate dal loro hotel a Gold Coast, a sud di Brisbane, “in un luogo sicuro” dagli agenti della polizia federale australiana, dove hanno incontrato il ministro degli Interni Tony Burke e hanno completato le pratiche per ottenere i visti umanitari.

“Nella tarda serata di ieri abbiamo rilasciato cinque visti umanitari alle giocatrici della nazionale di calcio femminile iraniana. Ci stavamo preparando da tempo. Gli australiani sono rimasti commossi dalla difficile situazione di queste donne coraggiose. Sono al sicuro qui e dovrebbero sentirsi a casa”, ha dichiarato il premier australiano Anthony Albanese. “Dico alle altre componenti della squadra che hanno la stessa opportunità. L’Australia ha accolto nel proprio cuore la squadra di calcio femminile iraniana”, ha detto il ministro Burke.

La squadra iraniana era arrivata in Australia per la Coppa d’Asia femminile il mese scorso, prima dell’inizio della guerra in Iran. È stata eliminata dal torneo durante il fine settimana e rischiava di tornare in un Paese sotto bombardamento. Secondo l’agenzia di stampa nazionale australiana AAP, ieri l’allenatore dell’Iran Marziyeh Jafari ha dichiarato che le giocatrici “vogliono tornare in Iran il prima possibile”.