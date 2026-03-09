New York, ordigni lanciati vicino casa del sindaco Mamdani: erano potenzialmente letali

Un ordigno è stato lanciato da un contro-manifestante durante una manifestazione anti-islam a New York sabato e due contro-manifestanti sono per questo in custodia. Lo scontro è avvenuto vicino casa del sindaco Zohran Mamdani durante una protesta organizzata dall’attivista di estrema destra Jake Lang per “fermare la conquista islamica di New York City”. Secondo la polizia, si trattava di un ordigno improvvisato potenzialmente letale e l’oggetto conteneva dadi e bulloni. Inoltre, in un altro episodio, oggi la polizia ha dichiarato che sta indagando su un secondo ordigno sospetto trovato nella stessa zona dell’Upper East Side di Manhattan.

La manifestazione indetta da Jake Lang ha visto una scarsa partecipazione, ma ha attirato un gruppo molto più numeroso di contro-manifestanti, tra cui una persona che ha lanciato tra la folla un oggetto fumante contenente dadi, bulloni, viti, secondo quanto riferito dalla polizia. In un post sui social media pubblicato domenica, il commissario di polizia Jessica Tisch ha affermato che gli artificieri del dipartimento hanno stabilito che l’oggetto non era un dispositivo fasullo o una bomba fumogena, ma un “ordigno esplosivo improvvisato che avrebbe potuto causare gravi lesioni o la morte“. Il dispositivo si è spento da solo a pochi passi dagli agenti di polizia, ha osservato Tisch. La stessa persona che lo ha lanciato ha poi ricevuto un secondo dispositivo da un altro contro-manifestante, che è caduto e non sembra essersi acceso. Le accuse contro i due contro-manifestanti sono ancora pendenti. Tisch ha detto che la polizia sta collaborando con i procuratori federali e l’FBI sul caso. Il sindaco Mamdani ha commentato: “La violenza durante una protesta non è mai accettabile”, ha detto Mamdani, “il tentativo di usare un ordigno esplosivo e ferire altre persone non è solo criminale, è riprovevole e l’antitesi di ciò che siamo”.

Per quanto riguarda il secondo episodio, la polizia ha dichiarato sui social media che le autorità che indagavano sugli eventi di sabato hanno “identificato un dispositivo sospetto in un veicolo sulla East End Avenue tra l’81ª e l’82ª strada”. Diverse strade sono state chiuse e sono state ordinate “evacuazioni limitate degli edifici” mentre gli artificieri valutavano e lavoravano per rimuovere il dispositivo, secondo quanto riportato nel post.