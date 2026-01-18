Minneapolis, i manifestanti anti-ICE aggrediscono l'influencer di estrema destra Jake Lang

A Minneapolis centinaia di contro-manifestanti hanno soffocato il tentativo dell’attivista di estrema destra Jake Lang di organizzare una piccola sfilata a sostegno dell’ICE. Lang in precedenza aveva anche dichiarato la sua intenzione di “bruciare il Corano” sui gradini del municipio. I dimostranti hanno quindi affrontato l’influencer lanciandogli oggetti e costringendolo a fuggire dall’evento. In passato, Lang aveva ricevuto la grazia da Donald Trump, dopo essere stato accusato di aver aggredito un agente con una mazza da baseball, di disordini civili e altri reati legati all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.