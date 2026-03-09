Iran, Parolin: "Ambasciatore chiede un incontro? Daremo risposta appena possibile"

“L’ambasciatore iraniano presso la Santa Sede Mokhtari chiede un incontro e dice che non ha avuto risposta? Sono stato fuori fino a questa mattina. Aspettate almeno che torni a vedere cosa c’è sul mio tavolo. Daremo risposta appena possibile“. Sono le parole del Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin a margine del “Tavolo Iftar” all’Hotel St.Regis di Roma. “Chiedono la condanna della Santa Sede agli attacchi di Usa e Israele in Iran? Ieri ha parlato il Papa e sottoscrivo completamente quello che ha detto”, ha aggiunto rispondendo ai cronisti. Il Pontefice nei giorni scorsi si è appellato alla pace e ha espresso il timore che il conflitto si allarghi ulteriormente.