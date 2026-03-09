Indonesia, una valanga di rifiuti sommerge i lavoratori nella più grande discarica del Paese

I soccorritori continuano a cercare i dispersi colpiti da una valanga di rifiuti nella più grande discarica dell’Indonesia. Almeno quattro persone sono morte nel crollo presso l’impianto di trattamento di Bantargebang a Bekasi, appena fuori Giacarta. La frana è stata provocata dalle forti piogge cadute nella notte e più di 300 squadre di ricerca sono state dispiegate per cercare i sopravvissuti e recuperare i corpi delle vittime, utilizzando macchinari pesanti e cani da fiuto.

L’incidente ha riportato l’attenzione su Bantargebang, una discarica che riceve la maggior parte dei rifiuti provenienti da Giacarta, che è ormai sovvracarica da anni e che ha spinto il governo a rivedere il sistema di gestione dei rifiuti dell’Indonesia, annunciando un’operazione di due anni per ripulire Bantargebang attraverso un programma accelerato di conversione dei rifiuti in energia.