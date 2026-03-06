Libano, nuovi attacchi dell’Idf nella periferia sud di Beirut

Nelle scorse ore le forze di difesa israeliane hanno effettuato almeno 11 attacchi aerei in Libano, alcuni molto intensi, che hanno provocato incendi vicino a una stazione di servizio, prendendo di mira presunte infrastrutture di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. L’esercito di Tel Aviv ha diffuso un avvertimento nella serata di giovedì 5 marzo, invitando i residenti a “salvare la propria vita ed evacuare immediatamente le proprie case”. Due ospedali hanno evacuato pazienti e personale. Non sono state segnalate vittime nell’immediato. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che il bilancio dei morti è salito a 123 dalla ripresa delle ostilità tra Israele e Hezbollah.