Iran, video dell'IDF: l'attacco al bunker di Ali Khamenei

L’esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto dichiarato, mostra l‘attacco al bunker che apparteneva a Ali Khamenei, a meno di una settimana dalla morte della Guida Suprema dell’Iran. Secondo il comunicato dell’esercito israeliano, il bunker si trovava “sotto il complesso della leadership del regime nel centro di Teheran” e si estendeva sotto “diverse strade” del centro città. Il comunicato lo descrive come “uno dei più importanti centri di comando militare della leadership iraniana”. Khamenei è stato ucciso prima di poter utilizzare il bunker, afferma il comunicato, che aggiunge: “Circa 50 caccia dell’Aeronautica israeliana, guidati da una precisa intelligence delle IDF, hanno colpito il bunker sotterraneo di Ali Khamenei a Teheran”. Khamenei è stato ucciso in attacchi statunitensi e israeliani sabato 28 febbraio. Aveva 86 anni.