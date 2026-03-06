Iran, Tajani: "Oggi partiranno 2.500 italiani dalla regione"

“Oggi partiranno 2.500 connazionali dalla regione del Mediooriente per rientrare in Italia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un punto stampa alla Farnesina in merito alla guerra di Iran. “La situazione negli Emirati era quella più complicata da un punto di vista numerico. L’ambasciatore mi ha detto che oggi partiranno 2.500 italiani complessivamente: una parte degli italiani sta andando invece verso l’Oman, mentre un’altra parte di italiani dal Bahrein, dal Qatar e dal Kuwait si sta dirigendo verso Riad, dove anche nei prossimi giorni ci saranno altri voli aggiuntivi di Italia”.

“Parte oggi dall’Oman un volo speciale di Ita e ringrazio il presidente e l’amministratore delegato per aver risposto positivamente al nostro appello. Stiamo lavorando per far partire altri italiani, credo nei prossimi giorni”, ha proseguito il ministro, aggiungendo che ci saranno dei voli “da Israele e andranno verso l’Egitto, assistiti dalla nostra ambasciata potranno prendere voli dall’Egitto“. “Per quanto riguarda le Maldive qualche italiano è già partito, parte di un volo Neos, e stiamo continuando ad assisterli: sono circa 3.200-3.300. Stiamo cercando di far partire anche dalla Thailandia e dallo Sri Lanka con voli charter, ci vorrà qualche giorno, perché stiamo dando ovviamente priorità a quelli dalle aree di guerra”, ha spiegato Tajani.