Iran, migliaia di yemeniti in piazza in supporto di Teheran e Libano

In Yemen, decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nella capitale Sana’a e in altre città per mostrare solidarietà al popolo iraniano e libanese. La protesta è scoppiata mentre la guerra contro l’Iran entra nel suo settimo giorno e gli aerei da guerra israeliani bombardavano Beirut e Teheran. L’Iran ha anche lanciato un’altra ondata di attacchi di ritorsione contro Israele e i paesi del Golfo. Durante la protesta sono state esposte grandi immagini del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, ucciso, mentre i manifestanti intonavano slogan anti-americani e anti-israeliani e bruciavano bandiere israeliane e statunitensi.