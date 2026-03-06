Iran, i video dell'attacco con droni su Dubai

Emergono nuovi video degli attacchi iraniani su Dubai. Le immagini, riprese dagli abitanti della città emiratina lo scorso 2 marzo, mostrano i terribili momenti dei raid: prima il forte ronzio (tipico dei droni Shahed utilizzati da Teheran), poi lo schianto, seguito da una grossa nuvola di fumo e fuoco. Proseguono nel frattempo gli attacchi contro la città, dove anche questa mattina le notifiche dei telefoni cellulari sono suonate poco prima di mezzogiorno, avvertendo di un possibile attacco missilistico.