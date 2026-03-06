Iran, forze Usa colpiscono porta-droni di Teheran

L’esercito degli Stati Uniti ha dichiarato nelle scorse ore che una porta-droni iraniana è stata attaccata e incendiata. Il Comando Centrale delle forze Usa ha mostrato un video in bianco e nero della nave in fiamme dopo che diversi attacchi l’avevano colpita. L’esercito iraniano non ha ancora confermato l’attacco. Teheran finora non ha fornito dettagli sulle perdite di equipaggiamento militare nel conflitto. La porta-droni, chiamata IRIS Shahid Bagheri, è una nave portacontainer convertita. L’Iran ha inaugurato l’imbarcazione nel febbraio dello scorso anno. La nave dispone di una pista per droni lunga 180 metri e, secondo quanto riportato all’epoca, può percorrere fino a 22.000 miglia nautiche senza dover fare rifornimento.