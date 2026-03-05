Ucraina, Trump: “Zelensky si dia da fare e raggiunga un accordo”

Donald Trump esprime impazienza riguardo alla guerra in Ucraina, alla quale vorrebbe mettere fine al più presto. “Zelensky deve darsi da fare e deve raggiungere un accordo”, ha detto il presidente americano in un’intervista a Politico. Allo stesso tempo, Trump ritiene che “Putin sia pronto a raggiungere un accordo”, ha detto. Incalzato su quale sia l’ostacolo di Zelensky a un accordo di pace, Trump non ha voluto fornire dettagli, ma ha sostenuto che il leader ucraino non sta mostrando sufficiente volontà di negoziare. “È impensabile che sia lui l’ostacolo”, ha detto, “non ha le carte. Ora ne ha ancora meno“.

Meloni sente Zelensky, indispensabile unità di vedute Ue-Usa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Il colloquio ha permesso un approfondito scambio di vedute sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l’Ucraina e sui prossimi passi da compiere, anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente – prosegue il comunicato -. I due leader hanno ribadito quanto, soprattutto in questa fase, sia indispensabile l’unità di vedute tra partner europei e americani e il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace, il cui esito tocca interessi europei fondamentali ed è determinante per la stabilità e sicurezza del continente. Il Presidente Zelensky ha colto l’occasione per ringraziare nuovamente l’Italia per l’invio di forniture di emergenza a sostegno del settore energetico ucraino”.

Meloni “ha rinnovato la vicinanza dell’Italia alla nazione ucraina, assicurando che l’Italia manterrà un ruolo di primo piano nel percorso di ricostruzione del Paese”.

Zelensky: “Con Meloni discussa urgenza sul prestito Ue di 90 miliardi”

Con la premier Giorgia Meloni “abbiamo anche parlato di quello che è necessario affinché la decisione sul prestito di 90 miliardi di euro per l’Ucraina funzioni finalmente. Si tratta di fondi che devono garantire la nostra resilienza nella difesa contro l’aggressione russa e sono efficacemente garantiti dai beni russi congelati”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

We discussed with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni, the situation around Iran and the challenges in the oil and fuel market caused by the actions of the Iranian regime. We also exchanged details of our contacts with the leaders of countries that… pic.twitter.com/LswUz7pc2h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

“Ringrazio la premier italiana Giorgia Meloni per tutto l’aiuto, in particolare per il supporto energetico durante l’inverno e per la decisione dell’Italia di continuare l’assistenza militare all’Ucraina quest’anno”, ha aggiunto.

Scambio di prigionieri con la Russia, liberi in 400

Intanto duecento militari russi sono stati rimpatriati in cambio della liberazione di duecento prigionieri di guerra delle Forze Armate ucraine. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Il 5 marzo, 200 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio, sono stati trasferiti 200 prigionieri di guerra delle Forze Armate ucraine“, hanno affermato le autorità di Mosca, come riporta l’agenzia Tass. Il personale militare russo si trova attualmente in Bielorussia, dove sta ricevendo la necessaria assistenza psicologica e medica. Tutto il personale militare russo verrà trasferito nella Federazione Russa per cure e riabilitazione presso le strutture mediche del ministero della Difesa russo. Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti hanno svolto attività di mediazione durante lo scambio.