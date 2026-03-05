Iran, Margelletti: “Atteggiamento Italia basato su realpolitik”

L’Italia “non partecipa al conflitto in Iran in nessuna misura” e sostanzialmente “non è un Paese che apprezza le fughe in avanti, non solo con il governo Meloni”. Lo ha affermato a LaPresse Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali. “Ora manderemo asset difensivi ai Paesi del Golfo, ma ci sono altre nazioni europee che hanno una postura più muscolare della nostra”, ha aggiunto Margelletti. Quanto alla mancata presa di posizione dell’esecutivo sull’operazione militare avviata da Israele e Stati Uniti, “siamo storicamente schierati da una parte del mondo, si chiama realpolitik“.

“Attentati? A Teheran non conviene, rischi da lupi solitari”

Un rischio di rappresaglia da parte iraniana nei confronti dei paesi europei, anche tramite attentati, “è difficile. Una cosa è coinvolgere i Paesi del Golfo, un’altra è colpire con un attentato riconducibile alle autorità iraniane un Paese europeo che, inevitabilmente, entrerebbe nel conflitto. Per Teheran non sarebbe conveniente”, ha spiegato Margelletti. Secondo l’analista, gli unici pericoli deriverebbero “dai lupi solitari”, anche se “la stragrande maggioranza dell’Islam è legata al mondo sunnita che Teheran sta bombardando”, quindi, “mentre in quell’area c’è solidarietà per la Palestina, altrettanto non si può dire per l’Iran”.

“Prematuro parlare del futuro di Teheran dopo la morte di Khamenei”

Un Iran pacifico e dialogante dopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei “è una speranza, ma prima bisogna vedere che classe dirigente ci sarà”, ha detto ancora Margelletti. “Bisogna aspettare che la guerra si fermi – ha aggiunto -, solo dopo si potrà discutere del futuro politico dell’Iran”.

“Teheran vuole allargare conflitto per cercare di fermarlo”

“Il tentativo iraniano è evidente. Cercano di allargare il conflitto perché più nazioni sono coinvolte e maggiori sono le pressioni che possono arrivare a Stati Uniti e Israele per fermarsi. Bisogna vedere quanto americani e israeliani siano disposti ad ascoltare”, ha sottolineato. “L’Iran, che vede smantellata la sua leadership religiosa e politica, sa che, se vuole sopravvivere, ha come unica alternativa quella di mettere pressione su altri Paesi“, ha ribadito.