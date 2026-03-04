Iran, Hegseth conferma: sottomarino Usa ha affondato nave da guerra Teheran

Gli Stati Uniti hanno affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali colpendola con un siluro. È il primo caso di una nave da guerra nemica affondata da un sottomarino dalla Seconda Guerra Mondiale. Lo ha confermato mercoledì il segretario alla Guerra Pete Hegseth, mentre gli Usa con Israele intensificano il bombardamento delle forze di sicurezza iraniane e di altri simboli del potere. Teheran ha promesso di distruggere completamente le infrastrutture militari ed economiche del Medio Oriente, segnalando che la guerra non è affatto finita e può espandersi ulteriormente. Il ritmo degli attacchi contro l’Iran è così intenso che la televisione di Stato ha annunciato che la cerimonia funebre per il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel conflitto, sarebbe stata rinviata. Milioni di persone parteciparono al funerale del suo predecessore, l’Ayatollah Ruhollah Khomeini, nel 1989.