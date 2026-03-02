Spagna, Sanchez condanna gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, chiedendo un immediato allentamento delle tensioni e il dialogo. “È importante ricordare che si può essere contrari a un regime odioso, come la società spagnola è contraria al regime iraniano, e allo stesso tempo essere contrari a un intervento militare ingiustificabile, pericoloso e al di fuori del diritto internazionale”, ha affermato Sanchez all’inaugurazione del Mobile World Congress di Barcellona.

Il primo ministro ha anche affermato di essere contrario alla guerra che non ha ottenuto l’approvazione del Congresso degli Stati Uniti né del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.