lunedì 2 marzo 2026

Ultima ora

Iran, nella città iraniana di Galleh Dar i festeggiamenti per la morte di Khamenei

LaPresse
LaPresse

La popolazione in Iran ha festeggiato domenica mattina nelle strade dopo l’annuncio della morte della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Le immagini pubblicate online mostrano i festeggiamenti nella città di Galleh Dar, nella provincia di Fars. Durante il fine settimana, Stati Uniti e Israele hanno sferrato attacchi coordinati contro l’Iran, uccidendo la guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e decine di altre figure di spicco, scatenando la risposta iraniana che minaccia una guerra regionale più ampia.