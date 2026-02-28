Ali Khamenei: chi è la Guida Suprema dell’Iran

Più volte dato per morto, frequentemente oggetto di speculazioni visto il suo ruolo cruciale, l’ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, è la Guida suprema dell’Iran dal 1989. Al potere da oltre 30 anni, ha l’ultima parola su tutte le politiche principali e un ruolo chiave di comandante in capo delle forze armate e supervisore dei Guardiani della rivoluzione. Ha cercato di navigare per decenni fra le pressioni delle forze contrastanti interne all’Iran, per evitare una guerra aperta e preservare l’eredità dell’ayatollah Ruhollah Khomeini, oltre che il proprio potere e quello dei suoi fedelissimi. Le ipotesi sul suo successore sono all’ordine del giorno da tempo, ben prima dell’escalation che ha portato all’attacco di oggi.

La formazione religiosa e l’attività politica

Nato il 19 aprile 1939 in una famiglia di religiosi a Mashhad, la seconda città più grande dell’Iran, Khamenei ha ricevuto una formazione religiosa a Qom, prima di passare alle attività politiche contro lo scià Reza Pahlavi, rimasto al potere fino alla rivoluzione del 1979. Dopo l’esilio negli anni ’60, è riemerso in seguito alla caduta di Pahlavi, come stretto confidente del leader venuto fuori dalla rivoluzione, l’ayatollah Ruhollah Khomeini. A giugno del 1981 è stato l’obiettivo di un tentato assassinio, in cui gli è rimasto paralizzato il braccio destro, e pochi mesi dopo è diventato presidente del Paese. Alla morte di Khomeini nel 1989, poi, ha preso il suo posto.

Gli anni da Guida Suprema

Nei suoi anni da Guida suprema, all’estero ha scelto di puntare sul cosiddetto Asse della resistenza, composto da Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e una serie di milizie in Siria e Iraq. Dell’Asse faceva parte anche il regime di Bashar Assad in Siria, che si è però sgretolato a dicembre del 2024 e ha visto la fuga di Assad in Russia. Khamenei ha affrontato anche diversi momenti cruciali a livello interno: dalle diverse ondate di proteste popolari e repressione degli ultimi anni, le più massicce nel 2022 a seguito della morte della giovane Mahsa Amini dopo il suo arresto da parte della polizia morale per aver indossato male il velo, alla morte dell’allora presidente Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero a maggio del 2024. Raisi, che è stato sostituito dall’attuale presidente Masoud Pezeshkian, era considerato il principale candidato alla successione di Khamenei. La sua morte ha reso più probabile, secondo diversi osservatori, che a succedere a Khamenei possa essere il figlio Mojtaba.