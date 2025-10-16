Afghanistan: forze talebane pattugliano il confine instabile con il Pakistan

Afghanistan e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra i più sanguinosi degli ultimi anni, che hanno causato decine di vittime su entrambi i lati del confine.

La tregua è arrivata dopo gli appelli delle principali potenze regionali, tra cui Arabia Saudita e Qatar, poiché la violenza minacciava di destabilizzare ulteriormente una regione in cui gruppi come lo Stato Islamico e al-Qaeda stanno cercando di riemergere.

Il Pakistan accusa l’Afghanistan di dare rifugio a gruppi armati, un’accusa respinta dai governanti talebani del Paese.

Il ministero degli Esteri pakistano ha descritto il cessate il fuoco come una tregua di 48 ore e ha affermato che il cessate il fuoco è stato richiesto dall’Afghanistan.

I principali valichi di frontiera sono rimasti chiusi. Nelle immagini forze talebane che pattugliano il confine a Spin Boldak.