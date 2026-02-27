Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo

“A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l’accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur. Ho già detto: quando loro saranno pronti, saremo pronti anche noi. Pertanto, nelle ultime settimane, ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all’applicazione provvisoria“. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. “Uruguay e Argentina sono stati i primi paesi a ratificare l’accordo UE-Mercosur. Si prevede che Brasile e Paraguay seguiranno a breve. L’accordo Mercosur crea un mercato di 720 milioni di persone. Apre innumerevoli opportunità. E conferisce inoltre all’Europa un vantaggio strategico di primo arrivato in un mondo di forte concorrenza e orizzonti brevi. Ma questo vantaggio di primo arrivato deve concretizzarsi”.