Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 27 febbraio 2026

Ultima ora

Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo

LaPresse
LaPresse

“A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l’accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur. Ho già detto: quando loro saranno pronti, saremo pronti anche noi. Pertanto, nelle ultime settimane, ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all’applicazione provvisoria“. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. “Uruguay e Argentina sono stati i primi paesi a ratificare l’accordo UE-Mercosur. Si prevede che Brasile e Paraguay seguiranno a breve. L’accordo Mercosur crea un mercato di 720 milioni di persone. Apre innumerevoli opportunità. E conferisce inoltre all’Europa un vantaggio strategico di primo arrivato in un mondo di forte concorrenza e orizzonti brevi. Ma questo vantaggio di primo arrivato deve concretizzarsi”.