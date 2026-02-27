Iran, la Cina ai suoi cittadini: “Lasciare il Paese il prima possibile” – La diretta

“Alla luce dell’attuale situazione di sicurezza in Iran, il ministero degli Affari esteri della Cina e l’Ambasciata e i Consolati cinesi in Iran ricordano ai cittadini cinesi di astenersi dal recarsi in Iran“. Lo ha comunicato oggi il Dipartimento consolare del ministero degli Affari esteri sul proprio account ufficiale WeChat. Il comunicato invita inoltre i cittadini cinesi già presenti in Iran a rafforzare le misure di sicurezza e a lasciare il Paese il prima possibile. Lo riporta Global Times.

