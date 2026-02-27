Gerusalemme, rafforzate le misure di sicurezza in vista delle preghiere del venerdì

I fedeli musulmani palestinesi si sono riuniti venerdì al checkpoint di Qalandiya in attesa di attraversare la Cisgiordania occupata da Israele per recarsi a Gerusalemme e partecipare alla seconda preghiera del venerdì del Ramadan nel complesso della moschea di Al-Aqsa. La polizia israeliana ha dispiegato le forze intorno alla Città Vecchia di Gerusalemme e al complesso.

Israele ha dichiarato che l’ingresso dei fedeli palestinesi sarebbe stato limitato a 10.000 persone, solo uomini di età superiore ai 55 anni, donne di età superiore ai 50 anni e bambini fino ai 12 anni, previa autorizzazione delle autorità israeliane.