Boris Nemtsov, diplomatici e cittadini depongono fiori a Mosca 11 anni dopo la sua morte

Diplomatici stranieri e cittadini moscoviti hanno deposto fiori in occasione dell’undicesimo anniversario della morte del leader dell’opposizione russa Boris Nemtsov, ucciso a colpi di pistola il 27 febbraio del 2015 su un ponte nei pressi del Cremlino, mentre passeggiava con la sua fidanzata. Ex vice primo ministro sotto Boris Eltsin, Nemtsov era un politico popolare e un severo critico del presidente Vladimir Putin. Per l’omicidio sono stati condannati cinque uomini provenienti dalla regione russa della Cecenia.