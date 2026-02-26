Corea del Nord, Kim Jong Un alla parata militare

Mercoledì il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto una parata militare notturna a Pyongyang per celebrare la conclusione del congresso del Partito dei Lavoratori insieme alla figlia 13enne Kim Ju Ae. Kim ha affermato che il suo Paese dotato di armi nucleari potrebbe “distruggere completamente” la Corea del Sud se la sua sicurezza fosse minacciata, ribadendo il suo rifiuto di dialogare con Seul, secondo quanto riportato giovedì dai media statali. Tuttavia, ha lasciato aperta la porta al dialogo con Washington al termine del congresso del partito al potere, in cui ha delineato i suoi obiettivi politici per i prossimi cinque anni.