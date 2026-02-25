Harry e Meghan ad Amman: in ospedale con pazienti evacuati da Gaza

Il principe Harry e sua moglie Meghan sono arrivati in Giordania per una visita di due giorni. Prima tappa allo Specialty Hospital di Amman, per incontrare i pazienti recentemente evacuati da Gaza per motivi medici, su invito del dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. I Duchi di Sussex visiteranno anche la sede regionale della World Central Kitchen, da dove l’organizzazione coordina e invia cibo e assistenza umanitaria a Gaza e un campo profughi che ospita sfollati siriani.