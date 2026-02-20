Usa, Trump: “Divulgheremo file governativi sulla vita aliena e gli Ufo”

Visto “il grande interesse” suscitato da extraterrestri e Ufo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che sta ordinando al Pentagono e ad altre agenzie governative di identificare e rendere pubblici i file in merito. Trump ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One: “Non so se siano reali o meno”. Ha poi aggiunto che, per quanto riguarda la possibilità di visitatori extraterrestri: “Non ho un’opinione al riguardo. Non ne parlo mai. Molte persone lo fanno. Molte persone ci credono“.

Il post pubblicato su Truth da Trump

In un post sul social Truth, Trump ha scritto: “Sulla base dell’enorme interesse dimostrato, darò istruzioni al segretario alla Difesa e ad altri dipartimenti e agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e divulgazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (Uap) e agli oggetti volanti non identificati (Ufo), nonché a qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”.

Le parole sugli alieni di Obama

Trump ha fatto l’annuncio poche ore dopo aver accusato l’ex presidente Barack Obama di aver divulgato “informazioni riservate” quando Obama ha recentemente suggerito in un’intervista podcast che gli alieni sono reali. “Potrei tirarlo fuori dai guai declassificando le informazioni”, ha detto il presidente Usa ai giornalisti. Obama aveva poi chiarito di non aver visto prove che gli alieni “abbiano preso contatto con noi”, ma ha affermato: “Statisticamente, l’universo è così vasto che è probabile che là fuori ci sia vita”.

Barack Obama on aliens: “They’re real”



“But I haven’t seen them. They’re not being kept at Area 51. There’s no underground facility — unless there’s this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.” pic.twitter.com/c6t0DYxewU — UAP James (@UAPJames) February 14, 2026

Le indiscrezioni sugli alieni

L’interesse pubblico per gli oggetti volanti non identificati e la possibilità che il governo nasconda segreti sulla vita extraterrestre è riemerso nella coscienza collettiva dopo che un gruppo di ex funzionari del Pentagono e del governo degli Stati Uniti ha fatto trapelare al New York Times e a Politico dei video della Marina Militare su oggetti sconosciuti nel 2017. Ciò ha spinto il Congresso a tenere audizioni sugli ufo nel maggio 2022, le prime in 50 anni. I funzionari hanno affermato che gli oggetti, che sembravano triangoli verdi fluttuanti sopra una nave della Marina, erano probabilmente droni. Da allora il Pentagono ha promesso maggiore trasparenza sull’argomento. Nel luglio 2022 ha creato l’All-Domain Anomaly Resolution Office, o AARO, che doveva essere un luogo centrale per raccogliere le segnalazioni di tutti gli incontri militari con gli ufo, sostituendo una task force dipartimentale.

Finora nessuna evidenza di vita aliena

Nel 2023, il dottor Sean Kirkpatrick, allora capo dell’AARO, dichiarò ai giornalisti di non avere alcuna prova “dell’esistenza di un programma volto a effettuare qualsiasi tipo di reverse engineering su qualsiasi tipo di fenomeno extraterrestre (fenomeni aerei non identificati)”. Un rapporto non classificato di 18 pagine presentato al Congresso nel giugno 2024 afferma che i membri delle forze armate hanno segnalato 485 fenomeni non identificati nell’ultimo anno, ma 118 casi sono stati identificati come “oggetti banali come vari tipi di palloni aerostatici, uccelli e sistemi aerei senza pilota”. “È importante sottolineare che, ad oggi, l’AARO non ha scoperto alcuna prova dell’esistenza di esseri, attività o tecnologie extraterrestri”, sottolinea il rapporto.