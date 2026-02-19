Ucraina, l'insegnante di danza diventata cecchino: "Non sarò più in grado di provare emozioni come una volta"

Tetiana Khimion, 47 anni e madre di due figli, lavorava come insegnante di danza a Sloviansk, nella regione di Donetsk, quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Khimion è stata dunque costretta ad abbandonare la sua carriera nella danza e si è arruolata nelle forze armate ucraine. Lì ha scelto di addestrarsi come cecchino: “Quando andavo al parco con i bambini, a volte mi esercitavo in un piccolo poligono di tiro. Riuscivo a centrare il bersaglio e persino a vincere piccoli premi. Così ho pensato: forse posso farlo“, ha detto. Khimion, nell’agosto 2023, è diventata ciò che viene definito un “tiratore scelto” nel 78° Reggimento d’assalto aereo, un cecchino a corto raggio che fornisce copertura ai gruppi d’assalto durante le missioni di combattimento. “La vita continua. Questa è la nostra vita e questa è la nostra scelta, ma una scelta fatta all’interno delle realtà in cui ci siamo trovati. Siamo persone normali che si sono semplicemente ritrovate in circostanze straordinarie – ha raccontato Khimion – Ma ora sembra quasi impossibile tornare alla vita che avevamo prima“.

La donna ammette che la guerra l’ha cambiata. “Sono diventata una persona completamente diversa. Mi sento come se avessi già vissuto tutte le mie emozioni, sensazioni e momenti migliori. Non perché non voglia più vivere, no, voglio continuare a vivere. Voglio andare in montagna, nuotare nell’oceano. Ma capisco che non sarò più in grado di provare emozioni come una volta, perché quelle più forti le ho già vissute”, ha concluso.