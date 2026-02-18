Ucraina, a Ginevra proseguono i negoziati. Zelensky: “Ieri colloqui davvero difficili”

Il secondo giorno di negoziati a Ginevra, in Svizzera, tra Ucraina, Russia e Stati Uniti è iniziato a porte chiuse. Lo riferisce una fonte all’agenzia Tass. I negoziati si stanno svolgendo presso l’InterContinental Hotel. Ieri si è svolta la prima giornata di sei ore di consultazioni nei formati Russia-Usa, Russia-Ucraina e Russia-Usa-Ucraina. La delegazione russa è guidata dal Consigliere presidenziale Vladimir Medinsky.

Gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 18/02/26 11:10 Fine diretta: 18/02/26 23:00