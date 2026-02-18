Ucraina, a Ginevra proseguono i negoziati. Zelensky: “Ieri colloqui davvero difficili”

Il secondo giorno di negoziati a Ginevra, in Svizzera, tra Ucraina, Russia e Stati Uniti è iniziato a porte chiuse. Lo riferisce una fonte all’agenzia Tass. I negoziati si stanno svolgendo presso l’InterContinental Hotel. Ieri si è svolta la prima giornata di sei ore di consultazioni nei formati Russia-Usa, Russia-Ucraina e Russia-Usa-Ucraina. La delegazione russa è guidata dal Consigliere presidenziale Vladimir Medinsky.
Nel secondo giorno di negoziati trilaterali a Ginevra, in Svizzera, tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, la Commissione europea fa sapere di essere “in contatto con la delegazione ucraina e con quella americana, per sapere riceve aggiornamenti sulla situazione”, come riferisce una portavoce.
I colloqui a Ginevra, in Svizzera, tra Ucraina, Russia e Stati Uniti sono stati “intensi e sostanziali”. Lo ha detto il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov, parlando ai giornalisti. “Ci sono stati progressi, ma in questa fase non è possibile rivelare alcun dettaglio”, ha aggiunto. Lo riporta il Guardian.
Il presidente russo Vladimir Putin “sta ricevendo resoconti diretti” sui “progressi “dei colloqui sull’Ucraina in corso a Ginevra ma “è troppo presto per fare valutazioni”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Interfax.
“Il Cremlino non sta bloccando Telegram o altre piattaforme o app di messaggistica. Lo sta facendo il Roskomnadzor”. Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, citato da Interfax, rispondendo alla domanda se il Cremlino stia valutando l’eventuale blocco di Telegram e le conseguenze di tale mossa.
I problemi informatici al sistema informativo e di prenotazione di Deutsche Bahn sembrano essere causati da un attacco hacker. “A seguito di un attacco DDoS di ieri a mezzogiorno contro i sistemi informatici di Deutsche Bahn, bahn.de e DB Navigator sono ora nuovamente disponibili per tutti i passeggeri”, ha annunciato la compagnia ferroviaria. Secondo le informazioni ottenute da Der Spiegel, si sospetta che dietro l’attacco ci siano hacker russi. Martedì pomeriggio si erano già verificati problemi con l’app ‘DB Navigator’ e il sito web bahn.de. Ulteriori interruzioni si sono verificate oggi. Secondo Der Spiegel, sono stati interessati solo i sistemi dei clienti, non i sistemi ferroviari critici. A quanto pare, il personale ferroviario era stato informato in anticipo sulla presunta causa dei problemi. La minaccia rappresentata dagli attacchi DDoS è aumentata drasticamente negli ultimi tempi. Secondo Cloudflare, un’azienda che protegge i provider da questi attacchi, sia il numero che la gravità di questi attacchi sono aumentati significativamente lo scorso anno. L’azienda ha registrato 2.025 attacchi di questo tipo, rispetto ai 21,3 milioni dell’anno precedente. Per anni, questi attacchi di sovraccarico sono stati sempre più utilizzati dagli hacker con motivazioni politiche come mezzo di guerra ibrida. Gruppi russi come ‘NoName’ e ‘KillNet’, in particolare, li hanno orchestrati tramite Telegram. I bersagli sono stati principalmente istituzioni e aziende di paesi che sostengono l’Ucraina, tra cui la Germania in diverse occasioni.
Il prossimo incontro per la risoluzione del conflitto in Ucraina “avrà luogo presto”. Lo ha annunciato Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa e assistente presidenziale, dopo due giorni di colloqui a Ginevra, in Svizzera, con le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Tass.
I colloqui a Ginevra, in Svizzera, tra Ucraina, Russia e Stati Uniti sono terminati. “Come sapete, le trattative sono durate due giorni, un periodo molto lungo ieri, in vari formati, e anche oggi circa due ore”, ha affermato Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa e assistente presidenziale. I colloqui “sono stati difficili, ma professionali”, ha aggiunto Medinsky, come riporta l’agenzia Tass.
“Gli incontri di ieri sono stati davvero difficili e possiamo affermare che la Russia sta cercando di trascinare i negoziati che avrebbero già potuto raggiungere la fase finale”. È quanto scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando il primo giorno di colloqui tra ucraina, Russia e Stati Uniti che si sono tenuti a Ginevra, in Svizzera. “Ringrazio la parte americana per la sua attenzione ai dettagli e la pazienza nelle conversazioni con gli attuali rappresentanti della Russia”, ha aggiunto Zelensky, “ho assegnato un compito chiaro alla delegazione ucraina: fare tutto il possibile affinché i negoziati siano comunque produttivi e aumentino le possibilità di soluzioni pacifiche. Tra le altre cose, oggi si discuterà della questione umanitaria, ovvero delle misure per lo scambio dei prigionieri di guerra e il rilascio dei civili. Sono grato ai nostri rappresentanti per il loro lavoro di squadra e per l’attuazione delle direttive impartite alla delegazione. L’Ucraina ha bisogno di sicurezza garantita e di una pace affidabile e duratura. È proprio questo l’obiettivo per cui stiamo lavorando”.
“A Ginevra è iniziato il secondo giorno di negoziati trilaterali. Le consultazioni si svolgono in gruppi di lavoro per aree nell’ambito dei binari politico e militare. Stiamo lavorando per chiarire i parametri e i meccanismi delle decisioni discusse ieri. Ci stiamo concentrando sul lavoro sostanziale. Forniremo ulteriori informazioni sui risultati”. È quanto fa sapere sui social il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov in merito ai colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti in corso in Svizzera.
“Oggi l’Ucraina ha applicato un pacchetto di sanzioni contro Alexander Lukashenko e intensificheremo notevolmente la nostra opposizione a tutte le forme di suo coinvolgimento nell’uccisione di cittadini ucraini. Lavoreremo con i nostri partner affinché ciò abbia un effetto globale”. È quanto annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social. “Da tempo ormai Alexander Lukashenko baratta la sovranità della Bielorussia con il mantenimento del proprio potere personale, aiuta i russi a eludere le sanzioni internazionali per questa aggressione, giustifica attivamente la guerra russa e ora aumenta anche il proprio coinvolgimento nell’intensificazione e nel protrarsi del conflitto. Ciò avrà conseguenze particolari”, afferma il presidente ucraino. “Nella seconda metà del 2025, i russi hanno installato sul territorio bielorusso un sistema di ripetitori per il controllo dei droni d’attacco, aumentando così la capacità dell’esercito russo di sferrare attacchi contro le nostre regioni settentrionali, dalla regione di Kiev alla Volinia”, spiega Zelensky, “senza l’aiuto della Bielorussia, i russi non sarebbero stati in grado di sferrare alcuni attacchi, in particolare quelli contro gli impianti energetici e le ferrovie nelle nostre regioni. Più di 3.000 aziende bielorusse sono al servizio della guerra russa e forniscono macchinari, attrezzature e componenti considerati di importanza critica. In particolare, si tratta di componenti per la produzione di missili che terrorizzano le nostre città e i nostri villaggi”. “Prosegue anche lo sviluppo delle infrastrutture per l’installazione sul territorio bielorusso di missili a medio raggio, i cosiddetti ‘oreshniki’, che rappresentano una minaccia evidente non solo per gli ucraini, ma per tutti gli europei”, continua il post, “Alexander Lukashenko non solo ha messo a disposizione il territorio bielorusso per gli ‘oreshniki’. L’anno scorso le imprese del Paese hanno fornito alla Russia componenti critici, parti e la base meccanica per queste armi. Questo continua anche nel 2026”.